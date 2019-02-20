الامارات | أيقونة الموضة كارل لاغرفيلد يرحل عن 85 عاماً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاغرفيلد أسهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم. أ.ب

قال مصدر في بيت أزياء شانيل الفرنسي، أمس، إن مصمم الأزياء الألماني الشهير المدير الفني لدار شانيل، كارل لاغرفيلد، توفي عن عمر 85 عاماً. وظل لاغرفيلد أيقونة في عالم الأزياء على مدى نصف قرن، واشتهر بارتداء البذلات الداكنة، وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان، وبنظارته الشمسية المعتمة. واشتهر لاغرفيلد بعمله مع شانيل، لكنه كان يقدم مجموعات لبيت أزياء «فندي» التابع لشركة لوي فيتون مويت هينيسي، وللعلامة التجارية التي تحمل اسمه. وأكد رئيس شركة لوي فيتون، برنار أرنو، وفاة لاغرفيلد قائلاً إن مصمم الأزياء الراحل الشهير جعل باريس عاصمة الموضة في العالم. وأضاف «برحيل لاغرفيلد نكون قد فقدنا عبقرياً أسهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم، وجعل (فندي) أحد أكثر بيوت الأزياء الإيطالية إبداعاً.. لقد فقدت الموضة مصدراً عظيماً للإلهام». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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