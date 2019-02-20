الامارات | أفراح الكتبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الحفل الذي أقامه علي بن حمودة الكتبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سالم بن ثعلوب الكتبي.
كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة أعراس الظاهر بمدينة العين عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس.
وتخللت الحفل عروض من وحي التراث الإماراتي ابتهاجاً بالمناسبة.
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