الامارات | أفراح بن درويش والشمالي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح بن درويش والشمالي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، حفل الاستقبال الذي أقامه فهد حسين بن درويش، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة علي محمد الشمالي. كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة البرشاء للمناسبات بدبي القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل والمدعوين والمهنئين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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