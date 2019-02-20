الامارات | أفراح المريخي والمرر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام حمد خميس المريخي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة أحمد بطي المرر. وحضر الحفل الذي أقيم أمام منزل الأهل بمدينة أبوظبي عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وحشد من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل عروض تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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