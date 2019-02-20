الامارات | الصين تبني محطة طاقة شمسية في الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبني محطة طاقة شمسية في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعكف الأكاديمية الصينية لتقنيات الفضاء على إنشاء محطة طاقة مدارية، تجمع طاقة شمسية من الفضاء فتوجهها إلى الأرض، وستكون المحطة قادرة على تخزين الطاقة الشمسية، وإن كانت السماء غائمة، فألواحها الضوئية ستكون فوق تلك السحب بمعزل عن أي حالة جوية أرضية.

وتخطط الصين لإطلاق محطة اختبارية قبل 2025، ولا ريب في أن خطوة هائلة كهذه للحصول على طاقة فضائية نظيفة تؤكد جدية الصين في سعيها إلى زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانتها في ريادة المجال الفضائي.

وغني عن الذكر أن أكبر عقبة في السبيل إلى محطة الطاقة الفضائية هي العثور على طريقة لإنزال الطاقة إلى الأرض، ومازال العلماء يحاولون اجتياز هذه العقبة، لكن صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» قالت إن المخطط حالياً أن تُرسِل الألواح الشمسية الكهرباء إلى منشأة أرضية في صورة ليزر أو موجات ميكروية، وحينئذ يمكن استعمال تلك الكهرباء مثلما تستخدم الكهرباء المولَّدة بالوسائل الأرضية التقليدية.

وأضافت الصحيفة أنه إن سار كل شيء كما يرام، فلدى العلماء خطط لإطلاق محطات اختبارية أكبر وأقوى بحلول 2050. ويمكن للمحطة إلى جانب إرسال طاقة نظيفة إلى الأرض أن تمد المركبات الفضائية بطاقة تتيح لها إجراء مهمات أعمق في الفضاء، إن أمكن توجيه الطاقة بدقة كافية إلى المركبة وهي سائرة في رحلتها.