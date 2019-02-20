توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 20/2/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

هل تَودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope":

- الحمل (من 21/3 إلى 20/4)

أنت في أفضل حالاتك النفسية اليوم، حاول أن تستغل خيالك وقدراتك الإبداعية للحصول على أقصى فائدة منها، ومن الأفضل أن تضبط مشاعرك وأفكارك تجاه الآخرين.

- الثور (من 21/4 إلى 20/5)

يزداد اهتمامك بمشاعر الأخرين بشكل كبير هذه الفترة، ومن المهم أن تستمع أكثر من التحدث، فذلك يساعدك على مشاركة الآخرين بشكل أكبر.

- الجوزاء (من 21/5 إلى 20/6)

الوقت مناسب لاستكمال مشروعك الذي توقفت عنه منذ فترة، فذلك يدعمك بشكل كبير على الصعيد المهني، وقد تضطر إلى بذل مجهود كبير من أجل إظهار مشاعرك، ولا تنسى أن تحتفل وتستمتع في آخر اليوم.

- السرطان (من 21/6 إلى 20/7)

قد تحضر مناسبة اجتماعية، ربما يكون حفل زفاف أو عشاء عائلي، وقد تميل إلى الشعور بالبكاء اليوم، حاول ألا تخفي مشاعرك وتخفيها بداخلك.

- الأسد (من 21/7 إلى 20/8)

تستيقظ في صباح اليوم بعد أن تحلم بأمر متعلق بحياتك العاطفية، ويؤثر فيك بشدة لدرجة تشعرك أن الحلم كان حقيقيًا، وسوف تتغلب على العواقب التي تواجهك خاصة مع جهودك المبذولة.

- العذراء (من 21/8 إلى 20/9)

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تشعر برغبة في البكاء بعد أن تمر بحديث عاطفي مع شريك الحياة، وفي حالة شعورك بأنك تمر بمشاكل وضغوط في هذه العلاقة، عليك محاولة تخطي ذلك الشعور والوصول لأسباب حقيقية تساعدك على فهم الخلافات بينكما، وتذكر دائمًا لا تخاف من إظهار مشاعرك.

-الميزان (من 21/9 إلى 20/10)

يتغلب عليك اليوم شعور بالرغبة في القيام ببعض الأعمال المنزلية، والسبب وراء ذلك الشعور ربما قد يرجع إلى توقعك بقدوم زائرين لك، أو لأن ذلك سيشعرك بالبراحة والهدوء.

- العقرب (من 21/10 إلى 20/11)

تتلقى مكالمة اليوم ربما من حبيب سابق أو من صديق عزيز، تجعلك تفكر في أمور جديدة عليك، وقد يتولد شعور بالخوف بداخلك لا تجعله يسيطر عليك.

- القوس (من 21/11 إلى 20/12)

الجانب الاجتماعي سيكون مؤثر وطاغي بقوة خلال يومك، وقد تشارك في حدث مع عائلتك، قد يكون حفل زفاف، حاول أن تكون على طبيعتك وشارك الآخرين مشاعرك.

- الجدي (من 21/12 إلى 20/1)

اليوم تتلقى بعض الأخبار الجيدة التي تشعرك بالسعادة، ولكن لا تقلق وحاول أن لا تخفي مشاعرك، فأنت تهتم كثيرًا بأن تكون متحكمًا بشعورك، وعملك الشاق في الفترة الأخيرة ستشهد نتيجته قريبًا.

- الدلو (من 21/1 إلى 20/2)

أنت كثير القلق في الفترة الأخيرة، حاول أن تتحكم في مشاعرك بشكل أكبر حتى لا يتسبب ذلك في حدوث مشاكل كبيرة لك.

- الحوت (من 21/2 إلى 20/3)

تمر بحدث غاية الأهمية قد يكون ولادة أو زواج متعلق بسيدة من عائلتك، ومن المتوقع أن يحرك ذلك العواطف بداخلك وتشعر بالرغبة في البكاء وتحتاج إلى السيطرة على نفسك، لا تخاف من إظهار مشاعرك.