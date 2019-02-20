رحيل "أيقونة الموضة".. 10 معلومات عن كارل لاغرفيلد أشهر مصممي "شانيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

صاحب لمسة خاصة، جعلته يتربع على عرش قائمة أشهر مصممي الأزياء في العالم، ونجح في تقديم دار شانيل العريقة للأزياء بشكل جديد وباهر خلال نحو 30 سنة مضت، هو كارل لاغرفيلد الذي عيَّبه الموت صباح الثلاثاء عن عمر 85 سنة، بعد تعرضه لوعكة صحية ظل يعاني منها خلال الأسابيع الماضية.

كارل لاغرفيلد أضاف مفهومًا جديدًا للأزياء الجريئة والتصاميم الفريدة من نوعها، وظهرت تصميماته في كثير من الأفلام العالمية، وساهم في شخصيته الإبداعية البيت الذي نشأ فيه. "الخليج 365" يرصد بعض المعلومات التي تتعلق بحياته في السطور التالية:

1- ولد كارل لاغرفيلد عام 1933 في هامبورج بألمانيا.

2- كان لوالده دور رئيسي في تنمية موهبته، إذ ولد في بيت من عائلة ثرية وكانت والدته إليزابيث عازفة بارعة، فهو من منزل فني ساعده على تنمية مهاراته الخاصة، وكان يقوم بقص صور الفساتين وعارضات الأزياء من مجلات الموضة ويرسمها من جديد وتلوينها.

3- بدأ مسيرته المهنية عندما كان في عُمر 14 سنة، بعد أن قرر الانتقال إلى باريس عاصمة الجمال، والاشتراك في مسابقة تصميم معاطف شتوية، وحصل على المركز الأول في المسابقة.

4- بعد فترة وجيزة، كان يعمل بدوام كامل رفقة المصمم الفرنسي بيير بالمين، مساعد مبتدأ له، وظل تحت التدريب لمدة ثلاث سنوات، وفي عام 1961 تولى منصب مصمم أزياء تنفيذي في دار أزياء أخرى ليكون هو المسؤول عنها.

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5- من بعدها تابع التصميم بالتعاون مع دار أزياء عالمية مثل فاندي، وشانيل، وتميز بأسلوبه الخاص، خاصة في خط تصاميم المعاطف الفرو وفساتين الزفاف.

6- في عام 1980، كان كارل نجمًا ساطعًا في عالم الموضة، بسبب تصميماته الأشهر، وظهر اسمه بقوة في الصحافة وعند محبي الموضة والأزياء، وكان في هذا التوقيت يساعده صديقه المصمم آندي وارهول.

7- عام 1984، أطلق لاجرفيلد مجموعته الخاصة، إذ صمم سترات واقية من الرصاص بألوان زاهية وبتصميمات رائعة تناسب الموضة، وفي عام 2005 باع تصميماته إلى تومي هيلفجر.

8- ظهرت تصميماته في كثير من الأفلام العالمية لتكون لامعة وتصل لجميع الأشخاص، وفي عام 2015، افتتح أول متجر لكارل لاغرفيلد في الدوحة، قطر.

9- عام 2017، حصل على جائزة الإنجاز المتميز في التصميمات في جوائز الأزياء البريطانية، وجائزة جون فيرتشايلد.

10- تولى رئاسة دار الأزياء التي أسستها كوكو شانيل طوال 3 عقود، وكان يقدم 8 مجموعات أزياء سنويا.