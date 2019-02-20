"المتسخ والشفاف".. أغرب صيحات موديلات الجينز العالمية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

في عالم الموضة والأزياء يتنافس مصممو الأزياء لتقديم أفضل صيحات الموضة التي تعبر عن الجمال والذوق والروح العصرية، إلا إنه من وقت لآخر تصدمنا العلامات التجارية بموديلات غاية الغرابة.

ومؤخرًا قدمت لنا بعض علامات الملابس الشهيرة نماذج من الأزياء غريبة وربما أيضًا غير مفهومة، ولاقت حالة من الاستنكار لدى الكثير، وفي هذا الموضوع نقدم لكم أغرب صيحات الجينز التي أثارت الجدل مؤخرًا، وفق ما نشرته صحيفة "independent".

1- بنطلون الجينز غير المتناسق

قدمت لنا إحدى دار الأزياء الأوكرانية، بنطلون جينز غير متناسق، يجمع بين ساق ضيقة وساق كبيرة في بنطلون واحد، وبالتأكيد لا يوجد أي شخص يملك ساقين بحجم مختلف، لذا فكان الأمر غريبًا لدى الكثيرين.

2- بنطلون الجينز الشفاف

من المعروف أن البناطيل الجينز تكون من نفس الخامة، إلا أن إحدى علامات الملابس الشهيرة، أنتجت بنطلون جينز شفافًا من الجانب الأيسر بشكل طولي، ما يكشف عن ساق من يرتديه.

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3- بنطلون الجينز القصير

استطاع ذلك الموديل من البناطيل الجينز أن يجمع بين البنطلون الطويل الذي يغطي الساق بشكل طولي، وبين الشورت القصير، إذ يغطي البنطلون الساق اليمنى فقط، بينما الساق اليسرى قصيرة.

4- بنطلون الجينز المربع

فيما قدمت لنا إحدى علامات الملابس الشهيرة المعروف عنها جراءتها في الموديلات والأزياء، بنطلون جينز أشبه بقضبان حديدية، فهو يبتعد تمامًا عن مظهر البنطلون المعتاد الذي يغطي كل الساق.

5- جاكيت الجينز المتسخ

منذ عدة سنوات وأصبحت موضة "الديرتي جينز" تنتشر في عالمنا وعلى الرغم من اسم الصيحة الذي يعني المتسخ، إلا إنه كان في الشكل والتصميم يبدو كأي قطعة ملابس جينز تقليدية مع بعض الاختلافات البسيطة، ولكن يبدو إن إحدى علامات الملابس قررت أن تنتج موديل لجاكيت جينز متسخ بشكل ملفت ما يجعله يبدو متسخًا بشكل حقيقي.