منها المكرونة.. نشويات صحية لمريض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق
الإصابة بمرض السكري لا تعني أن يحرم المريض نفسه من جميع الأطعمة وخصوصا الأطعمة النشوية التي يفضلها كثيرون، فهناك العديد من الأطعمة النشوية التي لا تعمل على رفع مستوى السكر في الدم ويمكن لمريض السكري تناولها بأمان.
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