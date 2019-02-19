“النجار”: ما يقوله القرضاوي خطر على البشرية كلها وليس الإسلام فقط

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:32 مساءً - معتز عوض
علق الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية على إفتاء يوسف القرضاوي، بإباحة العمليات الانتحارية الإرهابية بتوجيه من الجماعة قائلًا: “الشريعة الإسلامية حرمت سفك الدماء.. وهذا الحديث لا يصدر من شخص عنده أدنى ذرة من دين أو ضمير أو علم”، مضيفًا أن منفذ العمليات الإرهابية سفاح قاتل ولن يدخل الجنة.
وأضاف “النجار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الثلاثاء، أن “يوسف القرضاوي مجرم ويؤمن بفكر الجماعات الذي هو طاعة للشيطان، وما يقوله القرضاوي خطر على البشرية كلها وليس الإسلام فقط”.
وتابع: “ما يقوله القرضاوي يستحي الشيطان أن يصدقه، مشددًا على أن مفتي الجماعة الإرهابية ينتمي للتنظيمات الإرهابية وليس لهم علاقة بالإسلام، ومن يتبعوه “بهائم”.
وأكمل عضو مجمع البحوث الإسلامية: “القرضاوي ينفذ تعليمات الجماعة الإرهابية ويشبه الميت بين يدي مغسله”، مشددًا على أن منفذ العمليات الإرهابية سفاح قاتل، وشهداء الشرطة قدموا أرواحهم فداء للوطن.
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