خالد عكاشة: الأنظمة التكنولوجية تساعد في تأمين الدولة

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:32 مساءً - معتز عوض قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إنه يجب تركيب كاميرات المراقبة في الوحدات السكنية، وكل الأماكن لأنها تساهم في معرفة المتهمين إذا وقعت حوادث إرهابية مثلما حدث في متابعة إرهابي الدرب الأحمر.

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن “الأنظمة التكنولوجية تساعد في تأمين الدولة، وتكشف عن كل المتهمين بسهولة، وكاميرات المراقبة ساهمت في التعرف على خط سير إرهابي الدرب الأحمر”.

وتابع أن “الإرهابي كان من الممكن أن يقوم بسيناريو أسوأ بتفجير العقار بالكامل، مما كان يهدد بتدمير الحي كله، والشرطة استطاعت تحجيم الخسائر “.

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