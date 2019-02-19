عمرو عبد الحميد: إرهاب اليوم له رعاة وحضانات من الدول الأجنبية

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:32 مساءً - معتز عوض
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد إن قائمة شهداء الجيش والشرطة طويلة ومستمرة بسبب المعركة الشرسة مع الإرهاب، مشيرًا إلى أنه بالأمس صعد أرواح 3 من شهداء الشرطة دفاعًا عن الشعب المصري بسبب انفجار الدرب الأحمر.
وأضاف في برنامجه «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن إرهاب اليوم له رعاة وحضانات من الدول الأجنبية، وتلك الدول تفتح أبوابها وفنادقها وقصورها لكبار الإرهابيين حتى الآن.
وتابع أن رعاة الإرهاب لا يروق لهم صمود مصر في وجه الإرهاب والإرهابيين، وهذه الموجة العاتية التي ضربت العديد من الدول، مؤكدًا أن مصر صمدت شعبًا وجيشًا عن الإرهاب، والشعب المصري يلتف حول قيادته ويؤيد جيشه.
وأكد أن الشعب المصري يخوض حربًا دفاعًا عن دولته، ضد الإرهاب، ورعاة الإرهاب لا يروق لهم أن الجيش المصري ضمن أفضل 10 جيوش في العالم.
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