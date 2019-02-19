كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:32 مساءً - تجرع بيراميدز مرارة الهزيمة للمرة الثانية في الموسم الحالي للدوري المصري، بعد أن خسر على يد مضيفه الجونة بثنائية مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 23 للبطولة.
سجل للجونة إسلام عبد النعيم في الدقيقة 51، وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 60، وأهدر محمد ناجي جدو ضربة جزاء له في الدقيقة 58، بينما أحرز عبد الله السعيد هدف بيراميدز في الدقيقة 77.
وأشهر الحكم الكرواتي فران يوفيتش البطاقة الحمراء لمدافع بيراميدز علي جبر في الدقيقة 57، وأحمد علي ظهير أيمن الجونة في الدقيقة 62.
ورفع الجونة، رصيده مع مديره الفني حماده صدقي إلى 26 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني، بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.
وكان بيراميدز قد خسر للمرة الأولى بالدوري على يد الإسماعيلي بثنائية دون رد يوم 19 أكتوبر الماضي بالجولة الـ 11.
كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يتفوق على الأهلي والزمالك ويقهر بيراميدز في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.