الجونة يتفوق على الأهلي والزمالك ويقهر بيراميدز في الدوري

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:32 مساءً - تجرع بيراميدز مرارة الهزيمة للمرة الثانية في الموسم الحالي للدوري المصري، بعد أن خسر على يد مضيفه الجونة بثنائية مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 23 للبطولة.

سجل للجونة إسلام عبد النعيم في الدقيقة 51، وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 60، وأهدر محمد ناجي جدو ضربة جزاء له في الدقيقة 58، بينما أحرز عبد الله السعيد هدف بيراميدز في الدقيقة 77.

وأشهر الحكم الكرواتي فران يوفيتش البطاقة الحمراء لمدافع بيراميدز علي جبر في الدقيقة 57، وأحمد علي ظهير أيمن الجونة في الدقيقة 62.

ورفع الجونة، رصيده مع مديره الفني حماده صدقي إلى 26 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني، بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وكان بيراميدز قد خسر للمرة الأولى بالدوري على يد الإسماعيلي بثنائية دون رد يوم 19 أكتوبر الماضي بالجولة الـ 11.