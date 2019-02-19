مكرم محمد: مصر لديها قيادة سياسية تمتلك قدرة التصدي للإرهاب

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:32 مساءً - معتز عوض

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه ليس معنى قضاء مصر على البنية الأساسية للإرهاب بنسبة تصل إلى 95%، أننا أصبحنا براءا من الإرهاب.

وأشار “أحمد”، خلال حواره ببرنامج “حديث المساء” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الثلاثاء، إلى أنه كلما نجحت مصر وحققت إنجازا جديدا، سيكون هناك محاولات إرهابية، مؤكدا أن مصر لديها قيادة سياسية تمتلك رؤية وقدرة للتصدي والقضاء على الإرهاب.

وأكد أن مصر تحارب فلول الجماعات الإرهابية، ولن يكون لهم موضع قدم في مصر مهما فعلوا.