” الديهي” لكتاب الدراما: ليس كل أمناء الشرطة “حاتم ” فى “هى فوضى”

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:32 مساءً - معتز عوض

طالب الإعلامي نشأت الديهي، كتاب الدراما بأن يقوموا بتجسيد شخصية أمين الشرطة الشهيد محمود أبو اليزيد ضحية تفجير الدرب الأحمر خلال عمل فني.

وأكد “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم الثلاثاء، أنه مثلما تم تجسيد شخصية أمين الشرطة الفاسد الذي يدعي “حاتم” في فيلم “هي فوضي”، هناك أيضا أمين شرطة يضحي بنفسه من أجل وطنه.

وذكر “الديهي”: “بقول لكتاب الدراما فيه محمود أبو اليزيد زي ما فيه حاتم،إذا كنتم رجال حقا وكتاب، لديكم معين لا يندب من الكرامة والشرف”.

وشن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على شبكة “بي بي سي العربية”، وذلك لربطها حادث تفجير الدرب الأحمر بالتعديلات الدستورية.