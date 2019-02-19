كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:32 مساءً - معتز عوض
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كاميرات المراقبة هي التي حددت خط سير إرهابي الدرب الأحمر الحسن عبدالله، موضحا أن الكاميرات مهمة جدا للجميع وحياة الناس، لأنها أمان للكل، لذلك يناشد الجميع بوضع الكاميرات أمام المحلات والمنازل.
وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أجهزة الأمن استطاعت القبض على الإرهابي من خلال التحليل ومتابعة الكاميرات.
وأشار«موسى» إلى أن أجهزة الأمن استطاعت الوصول إلى هوية الإرهابي الحسن عبدالله، وأنه منفذ العملية الإرهابية وتفجير العبوة الناسفة أمام مسجد الاستقامة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسي يناشد المواطنين تركيب كاميرات أمام المحلات والمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.