انت الان تتابع تفاصيل خبر صور ومعلومات تُنشر لأول مرة عن عائلة صدام حسين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:23 مساءً - نشرت وكالة روسية، اليوم الثلاثاء، صوراً تُعرض لأول مرة عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وعائلته.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن بنات الرئيس الأسبق للعراق يحملن من ملامحه الشبه الكبير، لا سيما ابنته الصغيرة "حلا" التي كانت الأكثر ظهوراً معه عندما كانت طفلة بضفيرتين بنيتين، في حين تظهر الأختان الكبريان "رغد، ورنا" بأبهى الإطلالات.

وخصت حفيدة الرئيس حرير حسين كامل الوكالة الروسية بصور بنات صدام الثلاث، وابنيه عدي وقصي، وزوجته ساجدة خير الله، وبعض من أحفاده.

وقالت حرير إن للرئيس 15 حفيداً، منهم من يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك هي وأمها "رغد" وخالتها "رنا"، في حين تعيش الجدة والخالة الصغيرة "حلا" في ضيافة دولة قطر، بحسب الوكالة.

وظهرت زوجة صدام في أكثر من صورة بشعر "أشقر" وثياب أنيقة، منها "الكوستمات" كما يحلو للعراقيات تسميتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي أطقم تجمع ما بين الفخامة والنعومة، تتوسط أبناءها وبناتها، ونساء من الأقارب والمعارف.

كما كشفت الحفيدة حرير عن صور لعائلتها تظهر فيها مرحلة طفولتها وهي تعانق أمها على حافة طريق، وفي صورتين يظهر أبوها بكامل قيافته وأناقته العسكرية، وعلى خصره سيف طويل، وتعلو صدره أوسمة عديدة.

ونقلت الوكالة عن حرير في حوار هو الأول لها مع موقع روسي (أجري في 11 فبراير الحالي) ذكريات وخفايا لمغادرتهم البلاد بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وصرحت بأنها تنوي زيارة روسيا، واليابان، ودول أخرى.

وتمت الإطاحة بنظام صدام من قبل قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، وجرى اعتقال أو إعدام أو قتل معظم أركان النظام السابق.

وحكم حزب البعث العراق على مدى أربعة عقود أكثر من نصفها بزعامة صدام، حيث واجه النظام السابق اتهامات واسعة بقتل عشرات الآلاف من العراقيين المعارضين.