كم عدد الكربوهيدرات التي يجب الحصول عليها في اليوم لفقدان الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تعد الكربوهيدرات جزءاً من المركبات الكيميائية العضوية، والتي تتكون بشكل رئيسي من ذرات الكربون، والهيدروجين، والأكسجين، وتعتبر مكوناً أساسياً في المخلوقات الحية.

ومن المعروف أن الكربوهيدرات مصدر أساسي ومهم لمد الجسم بالطاقة اللازمة، ويرجع ذلك إلى عدم إمكانية تخزينها في الجسم إلا بكميات محدودة ليوم أو يومين ومن ثم يقوم الجسم باستعمالها كطاقة للجسم، لذا دائمًا ما ينصح بها في الصالات الرياضية أو في حالة الرغبة في إنقاص الوزن.

وتحتوي الأطعمة التي تمد الجسم بالكربوهيدرات كالخضروات والبقوليات والفاكهة والحلويات، على ألياف وسكريات التي سريعًا ما تتحول إلى سعرات حرارية تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وفق ما نشره موقع "webteb".

ويحتاج جسم الإنسان البالغ ما بين 100-150 جرام يومياً من الكربوهيدرات والتي تُعد الكمية المثالية للحفاظ على نشاط الجسم وجعله في حالة نشاط مستمرة مع تثبيت وزن الجسم دون زيادة أو نقصان.

أما الأشخاص الراغبين في الإنقاص السريع للوزن فيمكنهم استهلاك ما يقرب من 20-50 جرام يومياً، مع المتابعة الدورية لنسبة السكر في الدم والحفاظ على مستوياتها الطبيعية دون انخفاض مفاجئ.