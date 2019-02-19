عدم القدرة على إكمال تمرين الضغط 10 مرات مؤشر على إصابتك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

دراسة: القدرة على إكمال تمرين الضغط 40 مرة تعني امتلاك قلب لا يمرض

توصلت دراسة حديثة إلى أن القدرة على ممارسة أحد التمارين الرياضية تعتبر مؤشرا على صحة القلب والأوعية الدموية. الدراسة اعتمدت في نتائجها على تقييم بيانات اختبارات اللياقة البدنية للعديد من الأشخاص وفي فترة زمنية طويلة.

ممارسة الرياضة من الأشياء الضرورية، التي يحث خبراء الصحة الناس على القيام بها، على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع. إذ تساعد الرياضة بمختلف أنواعها على التخلص من ضغوطات الحياة المتزايدة والحفاظ على صحة جيدة.

ويعد تمرين الضغط من الرياضات، التي يقوم بها البعض من أجل الحفاظ على رشاقته وصحته، خاصة وأن هذه النوع من التمارين يمكن القيام به في أي مكان، ولا يتطلب معدات ولوازم على غرار باقي أنواع الرياضات الأخرى، وفق ما نشره موقع "دويتشه فيله".

بيد أن القدرة على القيام بتمرين "الضغط" (Push-ups) من عدمها، يمكن أن تصبح مؤشراً على قياس صحة القلب بالخصوص، فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن الرجال في منتصف العمر، والذين لا يستطيعون إكمال 10 مرات من تمرين ضغط، يرتفع خطر إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية، نقلاً عن دراسة صادرة في المجلة الأمريكية "جاما نتورك أوبن".

وربطت الدراسة الصادرة عن جامعة "هارفارد" الأمريكية العريقة بين القيام بتمرين الضغط لأكثر من 40 مرة خلال دفعة واحدة، وانخفاض خطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 96 في المائة خلال السنوات العشر القادمة.

واعتمدت النتائج على تقييم بيانات من اختبارات اللياقة لأكثر من 1000 رجل، تتراوح أعمارهم بين 21 و 66 عاما، في ولاية انديانا الأمريكية، وذلك في الفترة الممتدة بين 2000 و 2007. إذ تم استخدام السجلات الطبية لهؤلاء الأشخاص، من أجل معرفة صحة القلب والشرايين.