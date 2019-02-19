مقهى في السعودية: أهم فرع لبنك الاول

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 09:57 مساءً - افتتح مقهى ابدأ في أبريل 2017 في مول النخيل ويتم تشغيله بالتعاون بين كوستا كوفي وبنك الأول

وأكد سورين نيكولايزن العضو المنتدب لبنك الأول أن فرعه المصرفي الرقمي وهو مقهى “ابدأ” في مول النخيل، هو أنشط فروعه مع نسبة عالية من الشباب والإناث، وكذلك في جذب المتعاملين الجدد ووتيرة هي الأعلى في إنجاز التعاملات المصرفية كونه يقدم تجربة مصرفية وفق أعلى مستويات ومعايير الراحة.

تأتي هذه المبادرة المبتكرة لتحسين تجربة التعامل مع البنك بحسب سورين الذي تحدث في لقاء مع أريبيان بزنس كيف أن زبائن المقهى لا يشعرن أنهم في بنك ليكتشفوا ذلك لاحقا فلا يتجه أحد للبنك لأنه يريد ذلك بل لأنه مضطرا للذهاب إلى البنك لإنجاز تعاملاته، بحسب سورين، الذي أكد أن فرع ابدأ قدم أداء فاق توقعات البنك ويحقق ضعف أرقام ثاني أفضل فرع للبنك في جذب متعاملين جدد يفتحون حسابات بنكية جديدة فيه، وأنه الفرع الأفضل نشاطا بين 65 فرعا لبنك الأول.

وقال سورين:” لم نكن أبدا في وارد توقع ذلك ونتعلم الكثير من الأشياء بفضل ذلك الفرع، فلدينا نسبة أعلى من المتعاملين الشباب وكذلك الحال مع الإناث، لأن هاتين الفئتين هي الأكثر ترددا على المراكز التجارية مثل مول النخيل”.

ويتابع بالقول:” يمكنك طلب قهوة كابتشينو والجلوس، ولو أردت حسابا بنكيا جديدا أو بطاقة صراف آلي ما عليك سوى تدوين التفاصيل وخلال 10 دقائق وقبل أن يبرد كوب الكابتشينو ستصبح بطاقة الصراف الآلي أمامك وقد تمت طباعاتها في الموقع ذاته، كان ذلك في أفضل الأحوال يستغرق ساعتين أو حتى أسبوعين”.