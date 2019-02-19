طفل يتحدى توقعات الأطباء ويعيش بنصف قلب

تمكن طفل من تحدى توقعات الأطباء بعد تشخيص حالته بالخطيرة بسبب ولادته بنصف قلب، وشخص الأطباء حالة الطفل بالخطيرة من وهو في رحم أمه ولكن رفض والديه التخلى عنه.

يعاني الطفل جوشوا ماكجيفرن، من متلازمة القلب الناقص، منذ أول يوم لولادته، وخضع جوشوا لعمليتين جراحيتين حتى الآن ومن المتوقع أن يجري جراحة ثالثة عند استقرار حالته الصحية، لإنهاء المرحلة الأخيرة من عملية بناء الجزء الناقص من قلبه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن متلازمة القلب الناقص هي عبارة عن عيوب خلقية في القلب، حيث يكون الجانب الأيسر من القلب والهياكل المحيطة به ناقصة وغير قادرة على العمل.

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