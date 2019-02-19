«أطفال السجينات» تقيم دورة «التوعية الغذائية» بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة والطوارئ

عقدت "جمعية رعاية أطفال السجينات"، تدريب التوعية الغذائية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، اليوم بمقر الجمعية، بالتعاون مع "مؤسسة الإغاثة والطوارئ".
وشرحت نادية خميس، المدربة بمؤسسة الإغاثة والطوارئ هدف التدريب، الذي استمر لمدة 4 ساعات، بواقع ساعتين لكل مجموعة مكونة من 25 سيدة، وهو رفع وعي التغذية السلمية لدى السيدات، والحد من مخاطر سوء التغذية.
بدأت المدربة بتعريف "الغذاء" الصحي، وأهميته في الوقاية من الإصابة بسوء التغذية، والعديد من الأمراض، في جو يسوده التفاعل من قبل السيدات والمدربة.
وأوضحت "خميس" أن الغذاء الصحي يتكون من سبعة عناصر وهي (الفواكه - الخضار- الحبوب - البروتين - منتجات الحليب - الزيوت والدهون – المياه)، ولفتت خلال تدريبها مع السيدات أنه من الممكن استبدال البروتين الحيواني غالي التكلفة بالبروتين النباتي للأسر محدودة الدخل.
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