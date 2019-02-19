بالفيديو| تامر أمين: شيرين نجمة مصر الأولى في الغناء ولو كره الكارهون

وصف الإعلامي تامر أمين، الفنانة شيرين عبدالوهاب بأنها "نجمة مصر الأولى في الغناء".

وأوضح خلال حلقة الأمس من برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن إشادته بموهبتها لا تناقض مهاجمته السابقة لها بسبب زلة لسانها في حفلة رأس السنة، قائلا: "انتقدتها بشدة على زلة اللسان اللي كانت في الحفلة بس هذا لا يمنع أنها نجمة مصر الأولى في الغناء ولو كره الكارهون".

وأكد أن زلات شيرين السابقة في حفلاتها، لا تعني التقليل من حجم موهبتها الغنائية، قائلا: "بتغلط بكلامها في الحفلات وبتقول كلام بيتفهم غلط بس ده مايمنعش أنها حنجرة وموهبة ماحصلتش".

وكان تامر أمين انتقد شيرين عبدالوهاب سابقًا، بعد تصريحاتها التي أثارت الجدل في حفلة رأس السنة، والتي قالت فيها مازحة: "أنا خسارة في مصر"، إذ نوّه أنها ليست المرة الأولى التي تخطيء فيها على خشبة المسرح، مشيرًا إلى أن لديها مشكلة في ضبط اللسان، على حد تعبيره.

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