- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشرت الفنانة زينة مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "زينة" مرتدية "روب" باللون الرصاصي، مع "توب" باللون الأبيض، كما ارتدت حذاءً مفتوحًا "سليبر" من الفرو البُني، مُعلقة: "مين قال إن قعدة البيت وحشة، الواحد بيحس بيها إنه بني آدم ولا حد يدايقك ولا حد يوترك".
وتابعت: "ملكة في بيتك، الواحد بقاله كتير ما ارتحش، الشقي_وحش بس ضروري..يومين اجازة الواحد يأكل وينام ".
وتفاعل العديد مع الصورة مشيدين برشاقتها وإطلالتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| زينة بـ"روب وشبشب": "الواحد بيحس إنه بني آدم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.