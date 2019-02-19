بالصور| زينة بـ"روب وشبشب": "الواحد بيحس إنه بني آدم"

نشرت الفنانة زينة مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "زينة" مرتدية "روب" باللون الرصاصي، مع "توب" باللون الأبيض، كما ارتدت حذاءً مفتوحًا "سليبر" من الفرو البُني، مُعلقة: "مين قال إن قعدة البيت وحشة، الواحد بيحس بيها إنه بني آدم ولا حد يدايقك ولا حد يوترك".

وتابعت: "ملكة في بيتك، الواحد بقاله كتير ما ارتحش، الشقي_وحش بس ضروري..يومين اجازة الواحد يأكل وينام ".

وتفاعل العديد مع الصورة مشيدين برشاقتها وإطلالتها.

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