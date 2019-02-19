بالصور - للسيدات فقط.. افتتاح أول فندق نسائي في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

أعلنت الصفحة الرسمية لإمارة حائل عبر تويتر افتتاح أول فندق نسائي بالإمارة، وهو عبارة عن أجنحة فندقية للنساء فقط.

ودشنت إحدى الشركات السعودية فندقًا مخصصًا للنساء فقط، وذلك تزامنًا مع ازدياد أعداد المغتربات بإمارة حائل، والذي من شأنه يضمن مناخًا أكثر أمانًا وخصوصية للفتيات بإشراف سعوديات من منطقة حائل، بما يتوافق مع رؤية 2030.

ووفقًا للفيديو الذي نُشر على الصفحة الرسمية بإمارة حائل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فإن الفندق يتكون من 48 جناحًا تحت اسم "باين تري" في حي أجا بمدينة حائل.

وكان من المخطط لهذا المشروع أن يكون للعائلات فقط، لكن وبعد ملاحظة أعداد المغتربات الملتحقات بالجامعة في حائل، جاءت فكرة تخصيصه للنساء فقط، وفقًا لتصريحات، رئيس شركة "الصنوبرة"، جهاد عبدالرحمن ناظر.