عمر فاروق: حلم الإخوان بأستاذية العالم سقط حينما تصدروا المشهد

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 مساءً - معتز عوض قال الكاتب الصحفي عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية ما زال يحاول تصدر المشهد مرة أخرى.

وتابع فاروق خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «فكرة الإخوان في الوصول إلى أستاذية العالم سقطت حينما تصدروا المشهد في بعض الدول العربية»، مشيرا إلى جماعة الإخوان الإرهابية تعاني من انشقاق بين أتباع محمود عزت وجبهة الشباب.

وأردف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية «أزمة الانشقاق ستؤدي إلى تفتيت جماعة الإخوان الإرهابية»، مشيرا إلى أن جناح محمود عزت يؤمن بنظرية التفاوض مع الدولة، مؤكدا أن مبدأ التصالح مع الإخوان مرفوض.

وأشار فاروق إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول لعب دور في تفتيت المنطقة العربية، مؤكدا أن حادث الدرب الأحمر الأخير دليل على حدوث توافق بين الجماعة الإرهابية وتنظيم القاعدة، لافتا إلى أن عناصر الإخوان الهاربة إلى تركيا طالبت قبل أيام بالإفراج عن زوجة مفتي تنظيم القاعدة.

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