سمير فرج: الأجهزة الأمنية حققت خطوات متقدمة في مواجهة الإرهاب

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 مساءً - معتز عوض

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن القضاء التام على الإرهاب لن يتم بسهولة.

وتابع فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بريطانيا لم تستطع القضاء على إرهاب ثوار أيرلندا إلا بعد 5 سنوات، وهو ماحدث مع إيطاليا التي استمرت في مواجهة الألوية الحمراء لمدة 5 سنوات»، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية تستهدف مصر بالتزامن مع القمة الأوروبية والعربية التي ستعقد في شرم الشيخ، يومي 24 و25 من الشهر الجاري، فضلا عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا وتوجيهه كلمات قوية إلى الدول الداعمة للإرهاب.

وأضاف المفكر الاستراتيجي «الأجهزة الأمنية حققت خطوات متقدمة في مواجهة الإرهاب، ومن الوارد وقوع حوادث أخرى الفترة المقبلة»، متسائلاً «أين منظمات حقوق الإنسان الدولية والعالمية من ممارسة دورها في القضاء على الإرهاب».

واختتم فرج « حكمة القيادة المصرية ستساهم في السيطرة على الموقف، في ظل قوة القوات المسسلحة والشرطة المصرية»، معلقاً «مصر قوية وستظل ثابتة، ولن تتأثر بالعمليات الإرهابية التي تعد حلاوة روح في الفترة الأخيرة».