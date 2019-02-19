كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 مساءً - نقدم لكم طريقة عمل أصابع الكوسا المقرمشة من غير تكاليف ؛ حيث تعتبر أصابع الكوسا المقرمشة من الأكلات المميزة، حيث يحبها الكثير خاصة الأطفال، والتي تكون الأفضل لك فيجب عليكي سيدتي أن تعلمي طريقة عملها جيدا حتى يكون مذاقها لطيف ويعجب عائلتك.

مقادير عمل أصابع الكوسا المقرمشة من غير تكاليف

– الكوسا: 1 حبة (متوسطة الحجم) – الخبز: كوب ونصف (قطع خبز محمصة)

– جبنة بارميزان: كوبان (كل كوب منفصل) – بياض البيض: 1 حبة

– لبن: نصف كوب (125 مل، خالي الدسم) – أوراق الريحان: نصف حزمة (طازجة)

– المايونيز: 3 ملاعق كبيرة (خفيف) – الثوم: فص (مقشر) – فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة (مطحون خشن)

طريقة التحضير:

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قوم بتسخين الفرن إلى 230 درجة وتعد صينية خبز بورق الخبز.

ثم قومي بتقطيع أطراف الكوسا ويتخلص منها ومن ثم تقطع من النصف على شكل أصابع.

يطحن الخبز المحمص بشكل ناعم.

يبشر جبن البارميزان.

يوضع الخبز المحمص المطحون ونصف كمية جبن البارميزان في صينية الخبز وتخلط جيدا.

يخفق بياض البيض في وعاء جيدا وتتم إضافة الكوسا وتمزج بلطف حتى تغلفها جيدا. تغمس الكوسا في خليط الخبز، ويضغط عليها بقوة لتتغلف وتوزع في طبقة واحدة على ورقة الخبز. تخبز 14-16 دقيقة أو حتى تصبح هشة.

وفي الوقت نفسه، لصنع الغموس، يخلط ما تبقى من جبن البارميزان واللبن والريحان والمايونيز والثوم والفلفل الأسود في وعاء معالج الطعام حتى تخلط بشكل جيد. تخرج الكوسا من الفرن إلى سلك التبريد وتقدم الكوسا مع الغموس.