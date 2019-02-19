الشرطة الفرنسية تعلن اطلاق النار على رجل جرح شخصين بسلاح أبيض

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 مساءً - أفادت الشرطة الفرنسية وجهاز الإطفاء البحري أن رجلا أصاب بعد ظهر الثلاثاء اثنين من المارة بالسلاح الأبيض في وسط مرسيليا في جنوب فرنسا، قبل أن يصاب بدوره برصاص الشرطة.
وأعلنت الشرطة أن حياة الشخصين من المارة ليست في خطر، كما أوضحت أن المعتدي شهر سلاحا لدى وصول عناصر الشرطة إلى المكان فأطلقوا النار عليه وأصيب بجروح خطرة.
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