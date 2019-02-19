تزايد عدد السياح الصينيين ينعش السياحة المصرية

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 مساءً - صحيفة الشعب اليومية أونلاين

كانت ذروة الموسم السياحي في مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط أثناء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة من كل عام. لكن خلال السنوات الأخيرة ومع تزايد عدد السياح الصينيين القادمين إلى مصر،أصبحت سوق السياحة المصرية أكثر انتعاشا أثناء عطلة عيد الربيع وعطلة اليوم الوطني الصينيتين أيضا.

وأظهر “تقرير سياحة المواطنين الصينيين في افريقيا في عام 2018″ الصادر عن شبكة خدمات السفر ” أو يو” التابعة لشركة سي واي تي اس للرحلات الصينية،ان مصر قد أصبحت الآن واحدة من أفضل خمس وجهات افريقية بالنسبة للسياح الصينيين.

في هذا الصدد،قالت لي شي،مسؤولة وكالة “حديقة مانيو” للسياحة في مصر،انه بالمقارنة مع السياح الغربيين،يفضل السياح الصينيون زيارة المعالم التاريخية والثقافية المصرية، للتعرف على حضارة وتاريخ مصر القديمة،ما يجعل المواقع السياحية مثل الأهرام والأقصر محبذة لدى السياح الصينيين.

أما بالنسبة لأنماط السفر،فأصبح السياح الصينيون خلال السنوات الأخيرة، يفضلون السفرات الحرة والمنظمة في مصر، والاستمتاع بالخدمات الخاصة والموارد السياحية المميزة أثناء السفر.