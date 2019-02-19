الشركات الصينية تخلق المزيد من فرص العمل في مصر

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 مساءً - شركة “جيو شي” (الصخرة الكبرى) لصناعة الألياف الزجاجية المصرية المحدودة، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة “جيو شي” الصينية، وهي شركة متخصصة أساسا في صناعة الألياف الزجاجية. تأسست الشركة في المنطقة الاقتصادية الواقعة شمال غربي قناة السويس في يناير 2012، باستثمار إجمالي قدره 223 مليون دولار أمريكي. وهي تمتلك قدرة إنتاج سنوية تبلغ 200 ألف طن من الألياف الزجاجية ، مما يخلق أكثر من 2000 فرصة عمل للمنطقة المحلية.

انضم أحمد سليمان إلى شركة “جيو شي مصر” في عام 2012 ، حيث بدأ مشواره عاملا بسيطا، أما في الوقت الحالي فقد أصبح مساعدا للمدير العام. ورغم أنه قد درس الكهرباء الميكانيكية، لكنه حينما التحق بالشركة لم تكن له دراية بصناعة الألياف الزجاجية. غير أنه وبفضل التدريب الذي تحصل عليه في الشركة، إلى جانب إبتعاثه إلى الصين لتلقي دورات تكوينية، ارتفعت قدرات أحمد في المهارة المهنية والإدارة بشكل ملحوظ.

أسهم تأسيس شركة “جيو شي – مصر” في سدّ فجوة إنتاج الألياف الزجاجية في شمال أفريقيا، كما أسهم في دفع تطوير سلسلة صناعة الألياف الزجاجية بمصر. ويرى أحمد بأن مستقبله في الشركة سيكون أفضل إذا ماواصل العمل بجدّ. لذلك قرّر أحمد الذي كان يسكن على مسافة 4 ساعات من الشركة، أن ينتقل إلى مكان قريب من مقرّ عمله، ليتفرغ أكثر للعمل.

ويشير أحمد إلى أنّه قد استفاد كثيرا من عمله مع زملائه الصينيين لمدة سبع سنوات، حيث امتلك العديد من الخبرات والمهارات الجديدة. “إن صرامة الزملاء الصينيين مثيرة للإعجاب. فهم دقيقون في أي عملية، ولا يقبلون أي خطأ، حتى لوكان بسيطا ؛ ولديهم مفهوم دقيق للوقت ؛ يعملون بجد واجتهاد، ولا يشتكون من كثرة الأعمال. إنها صفات متميزة في العمل. وأشعر أنني محظوظ للغاية للعمل معهم.” يقول أحمد.

خلال السنوات الماضية، عمل أحمد جنبا إلى جنب مع جميع موظفي الشركة، وظل ينظر إلى تطور أعمال الشركة كفرصة لتطوره المهني وتطوير قدراته. ومع تقدم بناء مبادرة “الحزام والطريق” وتنفيذ المشروع التنموي لمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بمدينة السويس، سيشهد التعاون الإقتصادي الصيني المصري مزيدا من التطور. وإلى جانب نقلها لرؤوس الأموال والتكنولوجيا، توفر الشركات الصينية العديد من فرص العمل بالنسبة للمصريين، كما بات عدد كبير من المصريين يطمحون إلى تطوير مهاراتهم داخل الشركات الصينية.