قوات سوريا الديمقراطية تدعو لبقاء 1500 من قوات التحالف الدولى

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 مساءً - دعا مظلوم كوباني، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، إلى بقاء ما يتراوح بين 1000 و1500 من القوات الدولية في سوريا للمساعدة في محاربة تنظيم داعش، وعبر عن أمله في أن توقف الولايات المتحدة على وجه الخصوص خطط سحب قواتها بالكامل.

وقال كوباني، قائد القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي يهيمن عليها الأكراد، لمجموعة صغيرة من الصحافيين في سوريا بعد محادثات مع عدد من كبار الجنرالات الأميركيين، إنهم يريدون أن يكون لديهم غطاء ودعم جوي وقوة على الأرض للتنسيق معهم.

وفي وقت سابق، دعا أكراد سوريا الدول الأوروبية إلى “عدم التخلي عنهم” بعد انتهاء المعارك التي يخوضونها ضد تنظيم “داعش”، والمساهمة في نشر قوة دولية في شمال سوريا لحمايتهم من التهديدات التركية، على ضوء اقتراح واشنطن إقامة منطقة آمنة.

ويدعم التحالف الدولي، بقيادة أميركية، قوات سوريا الديمقراطية في عملياتها ضد الإرهابيين في سوريا، مقدما لها دعما جويا، لكن لا يوجد له على الأرض سوى قوات خاصة قليلة العدد.