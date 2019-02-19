ثلاثة طعون ضد ترشح ضياء رشوان نقيبا للصحفيين

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 مساءً - تقدم 3 صحفيين بطعون أمام اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين ضد ترشح ضياء رشوان، على منصب النقيب.

وكشفت مصادر مطلعة، أن من بين من قدموا الطعون، محمد أبوالنور، الصحفي بالأسبوع، وتناول طعنه وجود مشكلات قانونية، بحسب زعمه، أثناء التحاق رشوان بلجنة قيد المشتغلين، كما تقدم محمد رضوان، الصحفي في المصري اليوم بطعن ضد ترشح رئيس هيئة للاستعلامات.

وقال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجنة تلقت 4 طعون خلال الأيام الخمس الماضية منهم 3 ضد ترشح ضياء رشوان على منصب النقيب، وطعن رابع ضد ترشح الصحفي المحتجز هشام جعفر لعدم تقدمه بنفسه، حيث تقدمت بأوراق ترشحه زوجته التي حصلت على توكيل منه.

وكشف مصدر مطلع أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستلجأ إلى الإدارة القانونية بالنقابة، بالإضافة إلى المستشار بمجلس الدولة باسم الطيب، حيث تقدمت اللجنة بطلب لانتدابه لفحص الطعون وبيان مدى قانويتها قبل أن تعلن قرارها النهائي في مؤتمر صحفي، بعد قليل.