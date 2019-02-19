ميار الببلاوي تنشر صورة زوجة الضابط شهيد حادث الدرب الأحمر وابنه

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 مساءً - نشرت الإعلامية ميار الببلاوي، صورة تجمع زوجة ضابط الأمن الوطني الذي استشهد في حادث الدرب الأحمر الإرهابي، رامي هلال، وابنه علي.

وقالت الببلاوي، في تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، «حسبي الله ونعم الوكيل، يا علي في اللي يتمك، (إن لله وإنا إليه راجعون)، زوج اختي المقدم رامي هلال، استشهد في العملية الإرهابية».