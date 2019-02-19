مايلي سايروس تنشر صورًا جدية لحفل زفافها "النباتي" على ليام هيمسورث

نشرت المغنية العالمية، مايلي سايروس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا جديدة من حفل زفافها على الممثل الاسترالي ليام هيمسورث، والذي تضم وجبات "نباتية".

وتزوجا سايروس وهيمسورث، رسميًا في 23 ديسمبر/ كانون الأول، خلال احتفال صغير في مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية، مسقط رأس سايروس.

وفي يوم الاثنين، نشرت سايروس، صورة لنفسها وهي تتناول الطعام من الصواني المعدنية بالبوفيه في يوم زفافها، مُعلقة، "أفضل شيء في كونك العروس، أنه يمكن الهروب للبوفيه وتناول ما ترغبين".

ونشرت الفنانة، البالغة من العمر 26 عامًا، صورة تجمعها مع أختيها نوح وبراندي سايروس، وتضمّن الوصف العام لصورة المغنية، "هاشتاغ VeganWedding" (حفل الزفاف النباتي)

كما شاركت النجمة المولودة في ولاية تينيسي، صورًا عديدة لها وهي حافية وتمشي على الأرض مع واحدًا من كلابها، وتقف تحت قوس زهري مكون من مجموعة متنوعة من الورود.

وذكرت مجلة "يو. إس"، أن حفل الزفاف تضمن اختيارات نباتية من الأطعمة بما في ذلك الماكريل والجبن النباتي، والبسكويت النباتي مع زبدة التفاح.

ارتدت سايروس فستانًا عاري الكتف، ويعتقد على نطاق واسع أنه فستان "Long Cocotte"، بتوقيع المصممة البريطانية والناشطة المناهضة للفراء فيفيان ويستوود.

واتجهت سايروس وهيمسوورث للنظام النباتي منذ عدة سنوات، وتروج سايروس بانتظام لنمط الحياة القائم على النباتات، على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

واتخذت المغنية القرار لتصبح نباتية في عام 2014، حيث وضعت حبها الشديد للحيوان في الامتناع عن استخدام المنتجات الحيوانية، مع وشم شعار عباد الشمس وهي الخاص بمجتمع النباتيين في عام 2017.

وتساند سايروس، المصممة البريطانية ستيلا مكارتني، والناشطة النباتية باريس جاكسون، قائلة، "بالنسبة لي، أريد أن أحمل رسالة النباتية كما اتخذ هيمسورث قرارًا بأن يصبح نباتيًا في عام 2015.

وقال آنذاك، "بالنسبة لصحتي، وبعد كل المعلومات التي جمعتها حول سوء معاملة الحيوانات، لم أستطع الاستمرار في أكل اللحوم".

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