مكياج وردي لطلة نهارية مفعمة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - يمثل المكياج الوردي قمة الأنوثة والحيوية، حيث يضفي على إطلالة المرأة سحراً وجاذبية مطلقة بعيداً عن التكلف والمبالغة. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك طريقة تطبيق مكياج وردي لطلة نهارية مفعمة بالجمال والأنوثة.



مكياج البشرة

في البداية، قومي بترطيب بشرتك وتطبيق الواقي الشمسي. من ثم، طبقي على كامل وجهك كريم أساس بتركيبة كريمية مائلة الى البرونزي. أما لمنطقة العينين، فاستخدمي كمية قليلة من الكونسيلر، بحيث تخفين التعب والهالات السوداء بطريقة طبيعية بعيداً عن المبالغة. ولتثبيت كريم الأساس، استخدمي البودرة المضغوطة.



مكياج العيون

لمكياج عيون وردي هادئ ومنعش، طبقي في البداية ظلال العيون البرونزية الناعمة على كامل الجفن العلوي. بعدها، استخدمي ظلال العيون الوردية الفاتحة عند حدود العين الخارجية وفي موازاة الحاجبين. من ثم، ارسمي خط أيلاينر باللون البني الفاتح على كامل الجفن السفلي، وصولاً الى زاوية العين، وذلك بطريقة ناعمة جداً. ولاكتمال الطلة، استخدمي طبقات عدة من الماسكرا السوداء لتكثيف الرموش وتعزيز طولها، مما ينعكس وسعاً وجمالاً على عينيك.



أحمر الشفاه

للحصول على شفاه وردية ناعمة وملائمة للطلة النهارية، قومي أولاً بتطبيق أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم، من ثم طبقي الغلوس اللامع، لطلة مفعة بالجاذبية والأنوثة. ولا تنسي استخدام كمية خفيفة من البلاش الوردي على أعلى وجنتيك، وذلك لإضاءة وجهك والحصول على إطلالة متوهجة ومشرقة بشكل طبيعي بعيداً عن التكلف.

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