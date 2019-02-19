تسريحات مرفوعة بسيطة...اختاري منها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - تعتمد صاحبات الشعر الطويل تسريحات مرفوعة بسيطة لحضور عدد من المناسبات. ولا بدّ من تسريحة شعر حديثة تواكب ما رسمته خطوط الموضة لهذا الفصل. للشعر الطويل، اختاري تسريحات مرفوعة بسيطة متنوّعة بأسلوب عصريّ وناعم بعيداً عن المبالغة، مستوحاة من نجمات هوليوود.



تسريحات مرفوعة بسيطة، من بينها الشينيون بالضفائر بأسلوب النجمتين إميلي بلانت Emily Blunt وساره جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker، الكعكة المنخفضة البسيطة والأنيقة بأسلوب الدوقة ميغان ماركل Meghan Markle وكيت بوسوورث Kate Bosworth أو الكعكة العالية بأسلوب النجمتين ريهانا Rihanna وترايسي روس Tracee Ross.



كذلك البوني تايل تسريحة جميع المواسم دون منازع ولسنوات عديدة، تكشف عن طول خصلات الشعر سواء كان منخفضاً بأسلوب ماندي مور Mandy Moore أو عالياً كبونيتايل أليسون بري Alison Brie.



شاهدي ألبوم صورتسريحات مرفوعة بسيطة للنجمات واختاري لخصلات شعركِ الطويلة تسريحات عصريّة ولافتة تزيد من أناقتكِ في كافّة مناسبات الربيع. تابعي أيضاً: صور تسريحات مرفوعة للشعر الطويل أحدث تسريحات شعر مرفوعة من انستقرام تسريحات شعر مميزة من أسبوع الموضة في نيويورك لخريف 2019

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