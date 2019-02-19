موديلات عبايات جينز لإطلالة عملية ومريحة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - العبايات الجينز هي الخيار الأمثل لاطلالتكِ السريعة، فهي من الخامات المريحة والعملية، كما يمكن تنسيقها بطرق بسيطة من دون حاجة للكثير من التفكير، ولاطلالة تناسبكِ طوال النهار. وقد جمعنا لكِ في "الخليج 365"، موديلات مختلفة من عبايات جينز عملية، لتستوحي منها ما يناسبكِ.

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بأوقات النهار ستكونين أنيقة مع العباية الجينز الخفيفة من عبايات بوتيك Abayas Boutique، بخاصة مع تطريزات الورود البسيطة، التي تضيف لكِ اطلالة شبابية وهادئة.

أما إن كنتِ تتمتعين بذوق كله نشاط وحيوية، فيمكنكِ اختيار العباية الملونة من أيوا لندن Aywa London، نسقي معها سنيكر أو شوز بيضاء، وطرحة بيضاء، أما الشنطة فاعتمديها ملونة لتكمل اللوك العصري.



اختيار العباية بأكثر من خامة من التصاميم العصرية التي أصبحت تتبعها كثير من دور الازياء، كالعباية من Abayat Juin عبايات جون المطرزة بالجينز، لاطلالة تشعرين بها بروح الكلاسيكي ونمط الكاجوال العصري، وترتديها كما تشائين بالنهار مع شنطة كبيرة من شانيل Chanel مثلًا، أو أصغر حجمًا من دور الأزياء نفسها.

أحدث موديلات عبايات جذابة للممتلئات



هذا التصميم الواسع والمنسدل من Angelline عبايات أنجلين، يناسب كل الصبايا تحديدًا الممتلئات منهنّ، بخامة الجينز بالكامل، اعتمديها مع لوك حيادي بطرحة كحلية اللون، أو بدرجة النود الروز، مع شنطة من درجات النود الناعمة نفسها.

ولكن إن كنتِ أكثر نحافة فسيناسبكِ هذا التصميم من مودانيسا Modanisa، تناسب أكثر الصبايا الجامعيات، مع السنيكر الأبيض أو الملون، وشنطة مطبعة بالورود.

بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من عبايات جينز كاجوال لاطلالة عصرية.

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