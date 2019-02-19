هوس لعبة PUBG .. زوج يهجر زوجته وأطفاله فى ماليزيا لرفع مستواه

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 06:56 مساءً - ساعات طويلة يقضيها شاب فى ماليزيا أمام اللعبة الشهيرة PUBG، والتى سرعان ما تسببت له بالكثير من المشاكل والأزمات، بدأت من تأخره عن العمل يومياً مما أدى الى فصله، مروراً بافتعال المشاكل مع عائلته حتى هروبه وتركه لزوجته وأطفاله.

مشاكل وأزمات كبيرة سببتها اللعبة الشهيرة PUBG للشاب الماليزي صاحب الثلاثين عاماً، والتى أدت إلى انقلاب حياته رأساً على عقب، بعد إدمانه اللعب لساعات طويلة واهتمامه الزائد برفع مستوى تقييمه داخل اللعبة.

تراكم الأزمات والمشاكل أدت الى تركه للمنزل للسماح له بلعب اللعبة فى أجواء أكثر هدوءاً، حتى كشفت زوجته عن اختفائه لأكثر من شهر كاملاً فى منشور لها حظى على اهتمام الملايين عبر منصات السوشيال ميديا.

وقالت Akhtar Syamir إنها متضررة للغاية بعد هجر زوجها لها ولأطفالها بعد إدمانه لعبة PUBG، مما أدى الى تدمير عائلتهم، وأنها يجب عليها ان تهتم بأمورعائلتها والعمل على إنقاذ اطفالها بعد هروب والدهم.

وتساءلت Akhtar Syamir، زوجة الشاب الماليزي المختفى فى منشورها “عن فوائد الالعاب فى حياة الأشخاص سوى انها تدمر العلاقات، وطالبت الأشخاص الذين يلعبون اللعبة بعدم الخوض فى تجربة زوجها وإدمان اللعبة لتجنب تدمير حياتهم.

وعلى نفس السياق قامت حكومة ولاية جوجارات فى الهند بحظر لعبة PUBG لتأثيرها بالسلب على اداء الطلاب داخل المدارس والجامعات.

وتتوقف اللعبة رسمياً اليوم الاثنين 18 فبراير من الثانية عشر صباحاً إلى الثامنة مساءً بالتوقيت العالمى، وستتوقف من الثانية صباحاً حتى العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، بحسب ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للعبة لوجود بعد التعديلات والتحديثات.