“قضاة مجلس الدولة” ينعي شهداء الوطن

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 06:56 مساءً - كتب – محمد حمدي
أصدر نادى قضاة مجلس الدولة ، برئاسة المستشار سمير البهي، بيانا نعي فيه شهداء الحادث الإرهابي من رجال الشرطة، الذين طالتهم يد الغدر، مساء أمس ، بمنطقة الدرب الأحمر، خلال ملاحقتهم لأحد العناصر الإرهابية بعد انفجار إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته.
كما يدين هذا العمل الإجرامي بأشد العبارات، ويؤكد أن العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين لن تثني أبناء الوطن من الجيش والشرطة على مواصلة تضحياتهم وبذل الغالي والنفيس لمواجهة الإرهاب الأسود والقضاء عليه.
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