لا زالت منى أبوشنب صاحبة مبادرة "تعدد الزوجات"، تهاجم السيدات كلما سنحت لها الفرصة، غالقة أذنها وعيناها عما تتعرضن له، وعن المكافحات منهن.
ونشرت "أبو شنب"، اليوم، مقطع فيديو جديد، تتهم فيه السيدات بالخيانة الزوجية، وتحديد اختيار الزوج وفقًا للمال فقط، قائلة: "الستات مش بتفكر غير في الجنس والمال بس".
وتابعت: "ممكن تبقى متجوزة وتعمل علاقة مع محاميها، أو مدرب أولادها، أو مع واحد كانت بتحبه قبل كدة، وتفضل مع جوزها عشان الفلوس".
واختتمت قائلة: "أنا مش بهاجم واحدة بعينها، بس اللي هتدافع تبقى زيهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| صاحبة مبادرة "تعدد الزوجات": "الستات مش بتفكر غير في"العلاقة غير الشرعية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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