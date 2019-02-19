إتفرج..لقطات مؤثرة لمكسيكي فقد بصره ولكنه لم يتخلي عن فنه

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:20 مساءً - النور مكانه في القلوب.. هذه الكلمات تنطبق حرفيا على حالة المكسيكي “خوسيه جارسيا” الذي لم يمنعه فقدانه لحاسة البصر من أي يكون فنانا مبدعا، لأن الفن إحساس يعتمد على الذوق والحس، ليس مجرد البصر فهناك أشخاص يمتلكون الحواس التي تعمل بشكل جيد جدا إلا أنهم مجردون من الحس، أما عن حالة “جارسيا” فهي فريدة من نوعها.

فقدان “جارسيا” للبصر، جعل الطريق أسود أمام عينيه إلا أنه أناره مرة أخرى بقلبه، وإيمانه بأنامله التي لطالما صنع بها المعجزات، وعقله الذي أرشده في حياته، مستنيرا بنور قلبه الذي مازال يؤمن بفنه ورسالته. وقرر الفنان، أن يعتمد اعتمادا كاملا على حسه بسبب فقدانه لبصره، لم يمنعه من استكمال مشواره الفني في النحت، إنه المكسيكي “خوسيه جارسيا أنطونيو” الذي فقد بصره في عمر 55 عاما، حسب ما ورد في “bbc”. لم ييأس خوسيه بعد ما حدث، ولكنه اعتمد على أصابعه التي لطالما تعودت على الطين والرسم عليه في نحت الأشكال والأشخاص، وتميزت أعماله بأن معظمها أشكال أسطورية من الروايات التي يرويها المكسيكيون للأطفال.

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