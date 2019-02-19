“ثينك كوميرشيال” تناقش مستقبل العقارات غير السكنية في مصر

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:20 مساءً - تعقد يوم 20 مارس المقبل أول مائدة مستديرة في مصر عن العقارات غير السكنية “التجارية والطبية والإدارية بعنوان “ Think Commercial” ” ثينك كوميرشيل” بفندق نايل ريتز كارلتون و تنظم المائدة المستديرة شركتا “ويندو” و ” ميديا أفنيو” المتخصصتان في تنظيم المؤتمرات، وتشهد المائدة حضوراً مميزاً من قبل كبري الشركات المطورة للمشروعات العقارية غير السكنية ، وخبراء الاستثمار، والتمويل العقاري ، والقطاعات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالقطاع غير السكني كما يحضر المائدة مسئولين حكوميين ونواب من البرلمان المصري.

تستعرض المناقشات آليات تنظيم وتنمية المشروعات العقارية غير السكنية في مصر، والمعايير العالمية بالنسبة لمساحات الأراضي الخاصة بهذه النوعية من المشروعات، والشروط الفنية لنجاحها من هذه المشروعات ” التجزئة والطبية والمباني الإدارية.”

كما يعرض المتخصصون والمستثمرون واقع سوق العقارات غير السكنية والتحديات التي يواجها المطورون حاليا، والمتغيرات التي طرأت على سياسات الشركات من تأجير المباني إلى البيع؟ وكيف تبدو المنافسة بين المطورين العقاريين لهذه النوعية من المشروعات في تلك الفترة.

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وتستهدف أول مائدة للعقارات غير السكنية ثينك كوميرشيال تسليط الضوء على الجانب التنموي وتحفيز الاستثمار الذي تسهم به القطاعات غير السكنيه وتوجيه الأموال نحو مشروعات تدر عوائد للمستثمرين والمجتمع.

ايضاً يتناول المتحدثون تفعيل القانون المنظم لعملية فتح أنشطة تجارية وإدارية داخل العقارات السكنية، وعوامل قياس نجاح المشروعات والتنوع في شرائح العملاء المستهدفين لكل مشروع وفقا للدراسات السابقة للتنفيذ.

بالإضافة إلى استعراض الجلسات لحجم الطلب والعرض فى قطاع المبانى التجارية ومميزات التعامل مع مفهوم هذه النوعية من المنشآت، وأسس التسعير ونصيب الفرد من المساحات التجارية على مستوى الجمهورية، بالمقارنة مع الدول المحيطة، بجانب مناقشة عملية أسعار تأجير المراكز التجارية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تلك العقود.