سارة الودعاني تكشف مواقف مرت بها اثناء فترة الحمل

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:20 مساءً - كشفت سارة الودعاني عن أغرب المواقف التي مرت بها خلال فترة الوحام، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”.

وقالت سارة الودعاني إنها كانت ترفض أحياناً تناول أكلها بملعقة الطعام الكبيرة، وكانت تأكل فقط بالملاعق الصغيرة الخاصة بالحلوى، حتى أنها كانت تصرخ إذا وجدت الملعقة الكبيرة أمامها على المائدة.

وأكدت فنانة المكياج السعودية أنها بعد أن تخطت فترة الوحام صارت تأكل بشكل طبيعي، ولكنها باتت تفضل تناول الطعام فقط في المطاعم التي يفضلها زوجها عبدالوهاب سياف.

ومن المنتظر أن تضع سارة الودعاني مولودها الأول خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث كشفت من قبل أنها امتنعت عن الخضوع للفحوصات التي تكشف نوع الجنين، لأن والدتها وزوجها يرفضان اكتشاف جنسه قبل أن تضعه بسلام.