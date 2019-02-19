بعد البراءة .. ميريهان حسين تروي تفاصيل حبسها

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:20 مساءً - عادت الممثلة ميرهان حسين لمتابعة حياتها بعد قضائها مدة حبسها 15 يوما، في القضية التي عرفت بـ”كمين الهرم”.

وفي أول ظهور إعلامي لها تحدثت ميرهان عن فترة حبسها وقالت إنها تجربة صعبة لكن الله يسر لها الأمر ومرت فترة سجنها على خير وبسلام.

حكت ميرهان خلال لقاء مع برنامج MBC Trending، أنها بعد صدور الحكم ضدها وضد الأطراف الأخرى في القضية قررت أن تذهب وتسلم نفسها للشرطة حتى تقضي عقوبتها في السجن وتنهي هذه الأزمة التي أثرت عليها طوال الفترة الماضية، لتهتم بحياتها وعملها.

قالت إنها طوال الوقت كانت تدعو الله أن يقف معها ويمدها بالقوة لكي تتحمل فترة السجن.

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أضافت، أن السجينات كانوا يحبونها، مشيرة إلى أنها فوجئت أنها مشهورة، كما أكدت أنها التقت في السجن بسيدات مظلومات وغيرهن مجرمات وسمعت قصصهن.

أما ما تعلمته خلال هذه الفترة أنها عرفت قيمة النعم وما تمتلكه، وأن الدنيا غدارة وتتغير من حال إلى حال في وقت قصير.

وكشفت ميرهان أنها تفكر في كتابة قصص مستوحاة من الفترة التي قضتها في السجن كما تفكر في تقديم دور سجينة.