كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:20 مساءً - شجعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الرضاعة الطبيعية وذلك عبر مشاركة صورة لها وهي ترضع طفلتها ليا.
وعلقت نانسي على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام قائلة: “الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع “لِيا”، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به.”.
وكانت نانسي عجرم قد وضعت، منذ عدة ايام، مولودتها الثالثة من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم في أحد مستشفيات العاصمة بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تشارك جمهورها صورة أثناء ارضاعها طفلتها “ليا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.