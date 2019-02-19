​وفاء صادق تفضح طليقها: والد ظالم لا يصرف على أولاده

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:20 مساءً - خرجت الممثلة المصرية ​وفاء صادق​ عن صمتها وهاجمت طليقها بسبب تهربه من دفع نفقة أبنائها، وفيامه بتزوير بعض الأوراق الرسمية التي تثبت أنه لا يستطيع إعالة أبنائه أو دفع مصاريف مدارسهم.

وكتبت صادق عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: “قضية رأي عام إلى من يهمه الأمرأنا كنت واخدة قرار إني عمري ما اتكلم عن حاجة شخصية على فيس بوك بس لاقيت إن اكيد في ناس زيي كتير وأمهات زيي كتير فقررت ان الموضوع ده لازم يبقى قضية رأي عام دي واحده فقط من صور الاستئناف اللي رافعها ابو اولادي قلت تشاركوا معايا أخلاق الابهات وبعض الرجال في هذا الزمن”.

“اولا .هو بيقول اني مدخلاهم مدارس غاليه في حين ان ابنه بقى في الجامعة وهو مش واخد باله اصلا ده غير زي ماهو واضح في الاعلان انها مصاريف سنتين يعني السنة بحوالي ٢٠ إللي هو ربع المصاريف اللي أنا أصلا بدفعها”.

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“ثانيا هو ماله انا ممثله مشهوره ولا معايا فلوس ولا لا دي مسئوليته هو في الأول والاخر وكأنه حيشاركني كمان في أكل عيشي، نسي إني ست بطولي وبصرف على نفسي من مأكل ومشرب وكسوة ده غير إني فاتحة البيت اللي الولاد عايشين فيه”.

“ثالثا هي وصلت انك تدعي انك موظف في شركه ضارب ورق كل ده علشان متصرفش على ولادك ده ولا يندفع مصاريفهم اليومية ولا اكل ولا شرب ولا فسح كمان التعليم حتى مش عاوز تدفع نصه .فعلا اذا لم تستح فافعل ما شئت.

“انا فخوره اني وصلت بولادي وحكمل معاهم بعون اللهبس انا مش حسكت على حقوق الأمهات والأولاد الضايعه لمجرد إن في واحد خلف ورمي ملحوظة المجهود اللي إنت باذله والمحامين الانت بتدفع لهم فلوس كتير دول مش ولادك أولى بالفلوس دي يا بابا، حسبى الله ونعم الوكيل في كل أب ظالم لولاده واديك اعترفت اني انا شخصيا مش محتاجه منك حاجه الايام دول يا انت واي واحد شبهك”.