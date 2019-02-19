أدمن "ثورة أمهات مصر" عن اختراق تابلت "التعليم": خطأ مشترك

نشر خالد صفوت، أدمن صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، عبر موقع "فيس بوك" منشورا، يفيد بتمكن طالب بالصف الأول الثانوى في محافظة مطروح، من اختراق جهاز التابلت.

وأضاف: "أمس نشرت بوست اتكلمت عن أن الطلاب اكتشفت طريقة لاختراق التابلت، والدخول على مواقع التواصل الاجتماعي رغم وجود سيستم الوزارة على الجهاز".

وتابع: "ورغم أننا اتأكدنا من الفيديو اللي بيشرح الطريقة من خلال طالب أولى ثانوي في مطروح، الا اننا رفضنا نشر الفيديو من واقع مسؤوليتنا أننا لا نشارك في انتشار هذه الجريمة التي نرفضها شكلاً و موضوعا".

"الوطن" تواصلت مع "صفوت" لاستيضاح غرضه من البوست، حيث قال: "هذا خطأ مشترك بين الوزارة والطلاب، فالوزارة يجب أن تعي جيداً أنها تتعامل مع أجيال مختلفة لديها ولع كبير جدا بالعلوم التكنولوجية، وأن هذه الأجيال لها مفاهيمها وثقافتها الخاصة التي يجب أن تتعامل معهم نفسيا وتربويا قبل أن تتعامل معهم أكاديميًا".

وطالب الوزارة باتخاذ جميع التدابير التأمينية للمنظومة الإلكترونية الجديدة، لحمايتها من أي اختراق قد يحدث، ويمثل لها أضرار حالية أو مستقبلية.

وأكمل: "يجب أن يعي الطالب جيداً أنه في مرحلة مصيرية وأن استخدام التكنولوجيا الجديدة من أجل التعليم فقط، وعليه أن يدرك أن الاستخدام الأفضل والإبداع والابتكار يكمن في توظيفها لتخدم مستقبله العلمي".

وتفاعلت عدد من أولياء الأمور مع المنشور عبر الصفحة، حيث قال حساب يدعى "إيمان صبحي": "الحقيقة مافيش أي فايدة من التأمين إلا إذا الأولاد نفسهم أصبح عندهم وعي"، وقالت "لبنى": "إحنا دايما دماغنا بتشتغل في الغلط".

وقالت "أميرة منزلاوي": "إحنا بارعين جدا في إفشال أي منظومة.. هي دى حاجة تستدعي الفخر.. دا أبسط دليل على الفرق بينا وبين شعوب الدول المتقدمة".

Advertisements

​