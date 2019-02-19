بالفيديو| فيفي عبده ترقص على أنغام أغنية لـ القيصر: "تحية لشعب العراق"

نشرت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، مقطعًا مصورًا لرقصة جديدة لها، اليوم، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فيفي" خلال المقطع وهي ترقص على أنغام أغنية "سلمتك بيد الله" للفنان العراقي كاظم الساهر، والملقب بـ"القيصر"، مرتدية فستان أسود اللون بكتف واحد، ومزود بـ"كرانيش" ملونة، ومبطن بـ"توب شفاف"، وعلقت قائلة: "‏تحية مني لشعب العراق أغنية لكاظم الساهر".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، أعلنت مؤخرًا في مؤتمر صحفي، عودتها للرقص الشرقي مرة أخرى، وكانت أولى حفلاتها بعد هذا الإعلان في ليلة رأس السنة، فيما لم تتوقف عن نشر مقاطع لرقصاتها داخل المنزل.

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