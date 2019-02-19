بالصور| "هاري" و"ميجان" يستعدان لاستقبال طفلهما على طريقتهما الخاصة

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يستعد الأمير "هاري"، وزوجته الدوقة "ميجان ماركل"، لاستقبال مولودهم، إذ خضعا لجلسة تصوير لتوثيق هذه اللحظات التي ترصد المراحل الأخيرة من الحمل.
وظهر "هاري" خلال إحدى الصور يرتدي "سماعة" طبيب، ويحاول تحديد نوع الجنينن، والقيام ببعض التمارين الرياضية.
وظهرت "ميجان" في صورة أخرى، تشارك في اختيار اسم الجنين بكتابة أسماء عدة، واستبعدت اسم"كيت" وهو الأمر الذي آثار الجدل، نتيجة لتداول شائعات مؤخرًا حول نشوب خلافات بين "هاري" وشقيقه الأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته "كيت"، وعلى إثرها سينتقلان الزوجان للعيش خارج القصر الملكي.
يذكر أن "ميجان" تعتزم السفر إلى المغرب، رغم حملها في الشهر السابع من حمل، حيث من المتوقع أن تلد في الربيع المقبل.
بناء على طلب من الحكومة البريطانية، ستسافر "ماركل" مع زوجها الأمير هاري، إلى المغرب، وهي أول زيارة لهما لدولة عربية بعد الزواج، وذلك لدعم تعليم الفتيات بها.
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